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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف معاشات من يتقاضون 3000 جنيه

الأحد 10/مايو/2020 - 11:03 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر مايو لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه، كذلك من تخلف عن الصرف خلال الأيام السابقة، وذلك حتى نهاية الشهر.

وأشارت الوزارة، إلى أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدار ساعات اليوم.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بشأن متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الخميس 7 مايو من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن ٌإتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.

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