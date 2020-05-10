محمد ثروت و6 منشدين لايڤ على يوتيوب عبر قناة مستقبل وطن

دشّن حزب «مستقبل وطن» قناته الرسمية الجديدة على موقع يوتيوب تحت عنوان MWProductionsOfficial والتي سَتعني بالتفاعل مع كافة القطاعات الجماهيرية ضمن باقة من صفحات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة التي يطلقها الحزب تباعًا.تنفرد صفحة مستقبل وطن على يوتيوب بالبث الحي لحفل مناجاة شهر رمضان الكريم، والذي يعد الحفل الجماهيري الثاني للإنشاد الديني الذي يقدمه الفنان الكبير محمد ثروت عبر يوتيوب بعد نجاح النسخة الأولى "مناجاة النصف من شعبان" وتصدرها ترند اليوتيوب.وصرح فريق العمل المسئول عن إطلاق قناة مستقبل وطن على يوتيوب، والمكون كلية من الشباب؛ بأن الحزب سيقوم بدعم وبث عدد من الفعاليات الحية المختلفة عبر القناة في الفترة القادمة، وأن البداية يوم الخميس القادم في أول العشر الأواخر من رمضان مع الفنان محمد ثروت والشيخ إيهاب يونس والفنان أحمد سعد والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في لقاء يحدث لأول مرة ويجمع مدارس وأجيالا مختلفة في الإنشاد الديني.وأشار فريق عمل مستقبل وطن إلى أن الفترة القادمة قد تشهد إنتاج محتوى توعوي في عدة مجالات مثل السياسة، الطب، الاقتصاد، الفن والرياضة ليتم عرضه حصريًا من خلال قناة مستقبل وطن علي موقع يوتيوب.