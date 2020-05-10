رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد ثروت و6 منشدين لايڤ على يوتيوب عبر قناة مستقبل وطن

الأحد 10/مايو/2020 - 10:55 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
محمد الشريف - أشرف لاشين
طباعة
دشّن حزب «مستقبل وطن» قناته الرسمية الجديدة على موقع يوتيوب تحت عنوان MWProductionsOfficial والتي سَتعني بالتفاعل مع كافة القطاعات الجماهيرية ضمن باقة من صفحات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة التي يطلقها الحزب تباعًا.

تنفرد صفحة مستقبل وطن على يوتيوب بالبث الحي لحفل مناجاة شهر رمضان الكريم، والذي يعد الحفل الجماهيري الثاني للإنشاد الديني الذي يقدمه الفنان الكبير محمد ثروت عبر يوتيوب بعد نجاح النسخة الأولى "مناجاة النصف من شعبان" وتصدرها ترند اليوتيوب.

وصرح فريق العمل المسئول عن إطلاق قناة مستقبل وطن على يوتيوب، والمكون كلية من الشباب؛ بأن الحزب سيقوم بدعم وبث عدد من الفعاليات الحية المختلفة عبر القناة في الفترة القادمة، وأن البداية يوم الخميس القادم في أول العشر الأواخر من رمضان مع الفنان محمد ثروت والشيخ إيهاب يونس والفنان أحمد سعد والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في لقاء يحدث لأول مرة ويجمع مدارس وأجيالا مختلفة في الإنشاد الديني.

وأشار فريق عمل مستقبل وطن إلى أن الفترة القادمة قد تشهد إنتاج محتوى توعوي في عدة مجالات مثل السياسة، الطب، الاقتصاد، الفن والرياضة ليتم عرضه حصريًا من خلال قناة مستقبل وطن علي موقع يوتيوب.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

الصور

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

تداول امتحان «رياضيات تانية ثانوي» على فيسبوك (صور)

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

دراسة: التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
المزيد

الثقافة

الثقافة ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها على الموقع الرسمي

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب