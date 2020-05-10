مصرع 4 فتيات وإصابة 11 فى حادث تصادم بالمنوفية

لقيت 4 فتيات مصرعهن وأصيب 11 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل على الطريق الإقليمى، بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة نقل عمالة زراعية مع أخرى نقل على الطريق الإقليمى، ونجم عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات بالغة.وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين بالمعاينة وفاة 4 وإصابة 11 من مستقلى السيارة وجميعهم عمالة زراعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الباجور وأشمون وشبين الكوم، لتقديم الإسعافات الطبية للمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.