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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يعود للظهور مرة أخرى لبؤرة انتشاره فى الصين

الأحد 10/مايو/2020 - 10:48 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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عاود فيروس كورونا للظهور مجددا فى بؤرة انتشاره الصين، وسجلت قفزة جديدة، حيث تم تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل، ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان، بؤرة انتشار المرض الذي ظهر فيها أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين التى تم نشرها اليوم الأحد.

وصنفت الصين رسميا، الخميس الماضي، كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر فيما يتعلق بانتشار المرض، تمثل الأرقام الجديدة، وفقا لبيانات نشرت اليوم، قفزة من حالة واحدة سُجلت في اليوم السابق.

وتسبب في زيادة الأرقام، تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

ورفع المسؤولون في جيلين، اليوم الأحد، مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع، وهو مستوى الخطر الذي أعلنته في السابع من مايو، عندما لم تسجل سوى حالة واحدة بين 11 أعلنت في البلاد لامرأة، وكانت الإصابات الجديدة التم تم الإعلان عنها اليوم لأفراد من أسرتها أو مخالطين لها.

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان، مركز انتشار المرض، هي الأولى منذ الثالث من أبريل، وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.

وبخلاف الحالة في ووهان والحالات الـ11 في شولان، كانت الحالتان الباقيتين قادمتين من الخارج.

وأفادت اللجنة بأنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض، وهو أعلى عدد منذ أول مايو، وبزيادة عن 15 حالة سجلت قبل يوم.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.

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