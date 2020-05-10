برلمانى: إنشاء «مركز إدارة الأزمات الصحية» خطوة مهمة لمواجهة كورونا

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإعلان الحكومة عن إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، والذي يستهدف متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر في صحة الأفراد، وتتسبب في حدوث إصابات جماعية، سواءً كانت أمراضًا معدية، أو حرائق، أو حوادث بشرية.وأكد أنه يمثل خطوة مهمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الصحية، ولا بد أن تكون له اختصاصات محددة وواضحة.وأوضح أنه بعد انتهاء هذه الأزمة ستكون هناك استفادة كبيرة من إنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الصحية فيما بعد، خاصة أن أي دولة معرضة في أي وقت لحدوث كوارث وأزمات صحية.وأشار إلى أن أزمة كورونا هي أزمة صحية بيئية ووجود مركز لإدارة الأزمات يجب أن يهتم ببحث الحلول الواقعية المبنية على دراسات والاستفادة من التجارب السابقة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية وتضافر الجهود في المواجهة والتصدي للأزمة.