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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: وضع المستشفيات سيئ.. ونحتاج للانتهاء من بعض القوانين

الأحد 10/مايو/2020 - 10:47 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إن انتشار فيروس كورونا أكد حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها.

وأشار إلى أن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية والتي أثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها حتى تساهم في الاستفادة من أصول الدولة في مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجهنا.

وأوضح أن الوضع في المستشفيات سيئ ويحتاج إلى تطوير حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع للتخلص من المشكلات التي تواجه الأطباء لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بغض النظر عما يتم تقديمه في المبادرات الصحية، وإن كانت حققت نجاحات مبهرة شهد بها العالم أجمع.

وأضاف أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تطوير المستشفيات والدفع بأسرة رعاية مركزة وحضانات، فضلا عن توفير مستلزمات طبية وأدوية، بجانب تحسين وضع الأطباء في مصر، للقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء بالخارج.

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