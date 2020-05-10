خريجة الكونسرفتوار: فترة الحظر ألهمتني فكرة جديدة لكسر الملل (فيديو)

قالت جانيت زكي، خريجة الكونسرفتوار "غناء أوبرالي"، إن فترة الحظر ألهمتها فكرة جديدة لكسر حاجز الملل، لافتة إلى أنها قامت بعمل قناة خاصة بها على "يوتيوب"، الغرض منها عرض محتوى تحبه وتبدع فيه.وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك بعض التعليقات من الجماهير التي تطلب سماع بعض الأغاني المعينة مثل أغاني المطربة "أنغام"، منوهة إلى أنها قامت بدمج أربع أغانٍ خاصة بالفنانة أنغام ونشرها على القناة الخاصة بها.وأوضحت خريجه الكونسرفتوار، أن أول أغنية قامت برفعها على القناة لتتر مسلسل "إلا أنا"، وتابعت: "كانت ردود الأفعال حلوة جدًا وبدأوا يطلبوا مني حاجات تانية".