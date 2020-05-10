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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول يتابع العمل بـ«شركات مسطرد»

الأحد 10/مايو/2020 - 10:47 ص
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بحضور المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والأمن والسلامة ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة وهي: شركة القاهرة لتكرير البترول التي تتولي رئاسة اللجنة وأنابيب البترول ومصر للبترول والتعاون وبتروجاس والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتي بتروجت وإنبي.

وأكد المهندس طارق الملا الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد والتي تعد ركيزة مهمة في منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلية من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع، وأن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية وزيادة معدلات الأمان والسلامة هدف رئيسي يساعد هذه الشركات في أداء دورها بكفاءة وفاعلية في تأمين الإمدادات البترولية محليًا.

وشدد على مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة بجميع مواقع العمل والتشديد على الالتزام بتنفيذها حرصًا على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع رؤساء الشركات البترولية انتظام العمل بكل مواقع الشركات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة التي أقرتها الحكومة في إطار خطتها لمجابهة الفيروس، كما اطمأن على سير العمل بالمنظومة البترولية لتوفير الوقود من منطقة مسطرد وانتظام معدلات إنتاج ونقل وشحن إمدادات الوقود من المنطقة إلى مناطق الاستهلاك وكذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية للتطوير ورفع الكفاءة ودعم الأصول والقدرات التشغيلية.

وأشار الملا إلى أنَّ الوزارة تعمل على خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ البترولية التخصصية المنتشرة في عدة مناطق مثل سوميد والإسكندرية ودمياط وغيرها في حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية للاستفادة من التطور الكبير الذي تتمتع به تلك الموانئ في التشغيل وإحداث تطور نوعي فيها.

كما عرض المهندس هشام البكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد، تقريرا خلال الاجتماع عن موقف العمل بالمشروعات التي تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية وفي مقدمتها مشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر.

وتشمل إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء وتصميم وإنشاء شبكة وعنبر جديدين لمياه الإطفاء بالتوازي مع تجديد العنبر الحالي، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بأحدث السيارات ذات القدرات المتطورة والتعاقد على سيارات سحب الرواسب.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية للمنطقة كإضافة ذات طابع خدمي مجتمعي للأهالي وتتضمن إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية للمساهمة في خفض الكثافة المرورية بالمنطقة وكذلك أعمال تأمين جميع المناطق المحيطة بالمنشآت البترولية.

وجرى الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بتكلفة تصل إلى 21.7 مليون جنيه، وجار العمل في مشروع إنشاء طريق جديد أعلى ترعة التوفيقية بتكلفة ٣٨ مليون جنيه والذي تمول شركات البترول العاملة بالمنطقة تنفيذه بالكامل، إلى جانب مشروع بقيمة ٩٠ مليون جنيه لتأمين وتأهيل وتطوير الشوارع المحيطة بالمنطقة البترولية وفي مقدمتها تأهيل وتطوير وانارة وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية وإنشاء كورنيش وممشى في إطار حضاري تطوير هذه المنطقة.
وزير البترول
وزير البترول
وزير البترول
وزير البترول

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