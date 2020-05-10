يوم «بلا كورونا» في اليابان

أعلنت سلطات الصحة اليابانية أنه بحلول الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد لم تسجل البلاد أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.يذكر أن مجموع حالات الإصابة المؤكدة بلغ 15777 ويشمل العدد الأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بمحطات الحجر الصحي في المطارات.وبإضافة حالات الإصابة البالغة 712 المتصلة بالسفينة السياحية "دياموند برينسيس" التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما يصبح المجموع 16489.أما مجموع الوفيات على مستوى البلاد فقد بلغ 637 ويشمل العدد 13 حالة وفاة مرتبطة بالسفينة السياحية.وحسب المحافظات فقد احتلت طوكيو المرتبة الأولى بـ 4846 إصابة، تليها أوساكا بـ 1732 إصابة ثم كاناجاوا بـ 1156 إصابة وسايتاما بـ 959 إصابة.أما هوكايدو فقد بلغ عدد الإصابات فيها 945 وتشيبا 873 إصابة وهيوجو 688 إصابة وفوكوؤكا 653 إصابة وآيتشي 501 إصابة.