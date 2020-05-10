ارتفاع إصابات كورونا فى لبنان لـ832

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا بين وافدين وصلوا إلى لبنان خلال الأيام الماضية ليرتفع إجمالي الإصابة بالفيرس في البلاد لـ832.جاء ذلك في نبأ عاجل بسكاي نيوز بالعربية.ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.