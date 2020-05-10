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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العناني يلتقي مستثمري البحر الأحمر لمناقشة إجراءات عودة السياحة اليوم

الأحد 10/مايو/2020 - 09:44 ص
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
كتب- علي عواد
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يلتقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، بعدد من مستثمرى القطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالاحمر، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة وأعضاء جمعية الاستثمار السياحى، للتعرف على الإجراءات التى يتم اتخاذها لاستئناف الحركة السياحية الداخلية منتصف الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يتفقد العنانى عددا من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة كورونا بهذه المنشآت للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التى أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة 25%.

وكانت انتهت وزارة السياحة والآثار من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقى الطلبات من مسؤولى الفنادق والقرى السياحية الراغبة فى إعادة فتحها مرة أخرى لاستقبال السياحة الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال 10 أيام من تقديم الطلبات.

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