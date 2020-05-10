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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق في «ماسورة غاز» رئيسية بالقليوبية

الأحد 10/مايو/2020 - 09:44 ص
حريق ماسورة غاز
حريق ماسورة غاز
كتب صلاح حسنى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب إثر كسر ماسورة غاز رئيسية في شارع المقابر بمدينة قليوب، بسبب ارتطام لودر جمع القمامة بالماسورة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية في القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بسبب كسر ماسورة غاز رئيسية بشارع المقابر في قليوب، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أنه نشب إثر قيام لودر بحمل القمامة بجوار خط الغاز مما تسبب في كسره وإشعال النيران بماسورة الغاز الرئيسية، وعلى الفور انتقل مسئولو الغاز بقليوب، وجارٍ إصلاح العطل وإزالة التلفيات جراء الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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