ارتفاع إصابات كورونا في عمان لـ 3399

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابةوأفادت الصحة العمانية - في نبأ عاجل لها على سكاي نيوز عربية - بأنه تم تسجيل 49 حالة شفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان لتصل حالات الشفاء في السلطنة إلى 1117، ووصل عدد الوفيات إلى 17 حالة.