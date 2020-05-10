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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

الأحد 10/مايو/2020 - 10:58 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5 -2020، استقرارًا ملحوظًا وسط توقعات بدوامه الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم


في البنك الأهلي المصري

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

قناة السويس
15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع

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ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، حتى منتصف شهر يونيو المقبل، تماشيا مع تراجع معدلات الاستيراد وبالتالي تراجع الطلب عليه.

و من المتوقع أن تعود الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها عقب انتهاء عيد الفطر، خلال الأيام المقبلة، وفقا لتصريحات الحكومة المصرية بأن يتم فتح الاقتصاد تدريجيا.

وعلى جانب أخر، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الايداع والإقراض، ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى تثتبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى 30 يونيو المقبل، بعد قيامه بخفض الفائدة بقيمة 3% خلال شهر مارس الماضي.

و تنتظر الحكومة المصرية الموافقة الرسمية غدا الاثنين من صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتوقع أن تبلغ قيمته 4 مليار دولار لدعم رصيد الاحتياطي الأجنبي، لدى البنك المركزي، وذلك بعد أن أبدى الصندوق موافقة مبدئية للحصول على القرض خلال الأسبوع الماضي، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري.

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