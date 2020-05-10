استقرار سعر صرف الدولار اليوم في البنوك





ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، حتى منتصف شهر يونيو المقبل، تماشيا مع تراجع معدلات الاستيراد وبالتالي تراجع الطلب عليه.



و من المتوقع أن تعود الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها عقب انتهاء عيد الفطر، خلال الأيام المقبلة، وفقا لتصريحات الحكومة المصرية بأن يتم فتح الاقتصاد تدريجيا.



وعلى جانب أخر، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الايداع والإقراض، ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى تثتبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى 30 يونيو المقبل، بعد قيامه بخفض الفائدة بقيمة 3% خلال شهر مارس الماضي.



و تنتظر الحكومة المصرية الموافقة الرسمية غدا الاثنين من صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بتوقع أن تبلغ قيمته 4 مليار دولار لدعم رصيد الاحتياطي الأجنبي، لدى البنك المركزي، وذلك بعد أن أبدى الصندوق موافقة مبدئية للحصول على القرض خلال الأسبوع الماضي، وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري.