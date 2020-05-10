سويسرا: ارتفاع إصابات كورونا لـ30251 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30251 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1830 حالة، بينما تماثل للشفاء 26400 شخص.ومر نحو عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في سويسرا.