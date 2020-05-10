هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 42 ألف حالة

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 42581 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 5441 حالة، فيما تعافي 322 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.وانقضت قرابة عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة في هولندا.