جيلين الصينية تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية اليوم الأحد.وقالت لجنة الصحة بالمقاطعة إن جميع المرضى الـ11 أصيبوا بالعدوى محليا في شولان، وهي مدينة على مستوى المحافظة بالمقاطعة، وقد تم رفع مستوى الخطورة بالإصابة بالفيروس في المدينة من المستوى المتوسط إلى المستوى العالي اليوم.وحتى يوم السبت، سجلت المقاطعة ما مجموعه 105 حالات إصابة مؤكدة ناتجة عن انتقال العدوى محليا بـ "كوفيد-19"، بما فيها حالة وفاة و92 حالة متعافية خرجت من المستشفيات بعد تماثلها للشفاء.ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وافدة مصابة في المقاطعة أمس السبت، وتم تسجيل ما إجماليه 19 حالة وافدة في المقاطعة حتى يوم السبت، ويخضع ما إجماليه 254 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة للملاحظة الطبية حاليا.