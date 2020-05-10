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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بؤرة كورونا» بالصين تسجل إصابة جديدة

الأحد 10/مايو/2020 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت لجنة الصحة المحلية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم السبت.

وقالت اللجنة إن المريض أصيب بالعدوى محليا في حاضرة المقاطعة ووهان.

وحتى يوم السبت، سجلت هوبي ما إجمالية 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.

وتم تتبّع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، لا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.

وخفضت مقاطعة هوبي مستوى الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا الجديد بها من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني في 2 مايو.

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