«بؤرة كورونا» بالصين تسجل إصابة جديدة

ذكرت لجنة الصحة المحلية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم السبت.وقالت اللجنة إن المريض أصيب بالعدوى محليا في حاضرة المقاطعة ووهان.وحتى يوم السبت، سجلت هوبي ما إجمالية 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.وتم تتبّع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، لا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.وخفضت مقاطعة هوبي مستوى الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا الجديد بها من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني في 2 مايو.