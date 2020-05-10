رئيس الأرجنتين: مفاوضات الديون مستمرة

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الأحد، إن المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة جزء من الديون الخارجية للبلاد مستمرة، وإن هدف إدارته هو تجنب التخلف عن السداد.ووفقا للجدول الزمني الرسمي، كان من المفترض أن يبت الدائنون يوم الجمعة في اقتراح الحكومة لإعادة الهيكلة، والذي يتضمن تخفيض بنسبة 5.4% للمدفوعات الرئيسية وتخفيض الفائدة بنسبة 62%، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، ويبلغ المبلغ الذي ستتم إعادة هيكلته حوالي 68 مليار دولار أمريكي.وأفاد فرنانديز، دفاعا عن اقتراح الأرجنتين، إنه "من الناحية الموضوعية، فإن الدائنين لا يخسرون"، مبينا "إنهم يكسبون أقل فقط في عالم انقلب رأسا على عقب" بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.وسينخفض سعر الفائدة الجديد المقترح من 7% إلى حوالي 2%، وقال الرئيس إن الأرجنتين تعرض دفع فائدة نسبتها 2% "في عالم لا يدفع شيئا".وأشار فرنانديز إلى أن "رأس المال المستحق لهم عمليا لم يتم المس به"، موضحا أن "5% فقط متأثرة".وأردف "لدينا نوع من التأييد من المدقق الرئيسي للتمويل الدولي، وهو صندوق النقد الدولي والحقيقة هي أن اقتراحنا يحافظ على معايير الاستدامة التي اقترحها الصندوق بنسبة 100 بالمائة. وآمل هذه المرة أن يفهمنا (الدائنون) ويدعمونا".في عام 2018، توسطت الحكومة الأرجنتينية في اتفاق مع صندوق النقد الدولي ينص على منح أموال للبلاد، لكنه يتطلب أيضا من الأرجنتين العمل من أجل استعادة القدرة على تحمل الدين العام.ووفقا لمحللين محليين، على الرغم من استمرار المفاوضات، يجب على الحكومة الأرجنتينية إعلان التوصل إلى اتفاق بحلول 22 مايو، حيث ستنتهي فترة السماح لسداد فوائد معلقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ذلك اليوم.