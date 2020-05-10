رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأرجنتين: مفاوضات الديون مستمرة

الأحد 10/مايو/2020 - 08:50 ص
ألبرتو فرنانديز
ألبرتو فرنانديز
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الأحد، إن المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة جزء من الديون الخارجية للبلاد مستمرة، وإن هدف إدارته هو تجنب التخلف عن السداد.

ووفقا للجدول الزمني الرسمي، كان من المفترض أن يبت الدائنون يوم الجمعة في اقتراح الحكومة لإعادة الهيكلة، والذي يتضمن تخفيض بنسبة 5.4% للمدفوعات الرئيسية وتخفيض الفائدة بنسبة 62%، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، ويبلغ المبلغ الذي ستتم إعادة هيكلته حوالي 68 مليار دولار أمريكي.

وأفاد فرنانديز، دفاعا عن اقتراح الأرجنتين، إنه "من الناحية الموضوعية، فإن الدائنين لا يخسرون"، مبينا "إنهم يكسبون أقل فقط في عالم انقلب رأسا على عقب" بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وسينخفض سعر الفائدة الجديد المقترح من 7% إلى حوالي 2%، وقال الرئيس إن الأرجنتين تعرض دفع فائدة نسبتها 2% "في عالم لا يدفع شيئا".

وأشار فرنانديز إلى أن "رأس المال المستحق لهم عمليا لم يتم المس به"، موضحا أن "5% فقط متأثرة".

وأردف "لدينا نوع من التأييد من المدقق الرئيسي للتمويل الدولي، وهو صندوق النقد الدولي والحقيقة هي أن اقتراحنا يحافظ على معايير الاستدامة التي اقترحها الصندوق بنسبة 100 بالمائة. وآمل هذه المرة أن يفهمنا (الدائنون) ويدعمونا".

في عام 2018، توسطت الحكومة الأرجنتينية في اتفاق مع صندوق النقد الدولي ينص على منح أموال للبلاد، لكنه يتطلب أيضا من الأرجنتين العمل من أجل استعادة القدرة على تحمل الدين العام.

ووفقا لمحللين محليين، على الرغم من استمرار المفاوضات، يجب على الحكومة الأرجنتينية إعلان التوصل إلى اتفاق بحلول 22 مايو، حيث ستنتهي فترة السماح لسداد فوائد معلقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ذلك اليوم.

موضوعات متعلقة

توضيح هام من «التعليم» بشأن البحث

أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2020

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

دراسة: التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

علماء أمريكيون يدرسون متلازمة التهابية خطيرة متعلقة بكورونا لدى الأطفال

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب

«كلمة» يُصدر الطبعة الثانية من «الموت الأسود»