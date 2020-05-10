للمرة الثالثة.. ولادة قيصرية لمصابة كورونا بمستشفى عزل العجمي

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي، صباح اليوم الأحد، عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون الحالة الثانية خلال يومين، والثالثة التي تضع مولودها بداخل مستشفى العزل بالعجمي.وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل بالعجمي، إن المستشفى شهد فجر اليوم حالة ولادة قيصرية صعبة، لسيدة مريضة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، بعد إجراء عملية ولادة قيصرية أمس لمريضة آخرى.وأضافت أن العملية جرت تحت إشراف طاقم العمل الطبي كل من الأطباء وليد مختار استشاري التخدير، محمد سعيد ومحمد أمين حامد، أخصائي النساء والتوليد، وأحمد مصطفى أخصائي العناية المركزة، وفريق التمريض المساعد.وأشارت إلى أن الحالة تعد حالة الولادة الثالثة بالمستشفى بشكل عام، والثانية التي تجرى داخل غرفة العمليات، والتي تمت بالأمس، لافتًة إلى أن حالة الولادة الأولى، أجريت داخل غرفة العناية المركزة خلال تلقي المريضة الرعاية بها.