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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. وصول طاقم طبي من «الصحة» للكشف على المرضى بأسوان

الأحد 10/مايو/2020 - 08:28 ص
مستشفى التأمين الصحى
مستشفى التأمين الصحى
أسوان_إسراء توفيق
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وصل طاقم طبي إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان، اليوم الأحد، لك بعد أن وجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإرساله لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، لحين الانتهاء من إعادة تشغيل مستشفى أسوان الجامعى بكامل طاقته، وجاء ذلك بعد تواصل محافظ أسوان اللواء أشرف عطية مع الوزيرة.

و يضم الفريق الطبى التخصصات المتنوعة، والتي منها: "الجراحة، والعناية العامة، والعظام، والمسالك"، وعددهم 22 طبيبا، بالإضافة إلى استمرار مدة عملهم لمدة 14يومًا، مع استبدالهم بآخرين بعد مرور المدة المحددة.

وحصلت «الدستور»، على أسماء الأطباء بالفريق وتخصصاتهم، وهم: الدكتور نبيل ناجى كامل، كبير اخصائيين جراحة عامة، ومحمد أحمد عبدالوهاب، أخصائي جراحة، وأحمد عبدالرحمن، أخصائي مسالك، ومحمد عدلى، أخصائي جراحة، ومحمد عبدالرحمن عطية، أخصائي عظام، ووديع رمسيس هارون استشارى عظام (متعاقد)، وأمجد محروس، أخصائي عظام.

كما ضم فريق الأطباء كل من الدكتور إبراهيم فل أخصائي عظام، ومينا نشأت نائب مسالك، وأحمد سليمان نائب عظام، وجورج مهنى أخصائي مسالك،، ومحب موريس أخصائي مسالك، ومحمود عبد الهادى أخصائي مسالك، رومانى سامح زكى أخصائي عظام، حسين سليمان نائب عظام، وأحمد جميل نائب مسالك، حسام حسن نائب جراحة، مينا حليم نائب جراحة.

كما شمل الدكتور ميشيل ماهر أحمد أخصائي عناية عامة، ومحمد أحمد عبد العال نائب عناية عامة، ولبنى محمد عبدالعزيز نائب عناية عامه، ورأفت رسكوف أبو اليزيد رئيس قسم الجراحة، وأمير عفت، نائب عظام، وشادى جميل أخصائي عظام، ورانى رشدى أخصائي جراحة، شهير رشدى أخصائي جراحة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد كشف عن أن هناك تواصلا مباشرا ومستمرا وعلى أعلى مستوى مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث وجهت الوزيرة بأرسال أطقم طبية متنوعة التخصصات لأسوان لتوفير الخدمة العلاجية بجودة عالية للمواطن الأسوانى لحين الإنتهاء من إعادة تشغيل المستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية المرسلة من القاهرة ستدعم مستشفيات التأمين الصحى لتصبح جاهزة أمام أستقبال المرضى والمترددين من أهالي المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية، بأن الخدمة الصحية داخل أسوان لن تتأثر لأنها مسؤولية الوزارة التي ستقدم كافة أوجه الدعم لصالح المواطن الاسوانى، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت تم التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية من التعقيم والعزل مع اتخاذ اللازم، لضمان الحفاظ على صحة العاملين بالمستشفى الجامعى من الأطباء والممرضين والإداريين.

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