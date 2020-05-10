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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا

الأحد 10/مايو/2020 - 08:27 ص
سجن
سجن
وكالات
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نقل موقع خبر أون لاين الإلكتروني، اليوم الأحد، عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، مضيفا أن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران لتبادل السجناء.

ونقل الموقع عن ربيعي قوله: "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين ونحن على استعداد لبحث هذه المسألة ولكن الأمريكيين لم يردوا بعد، ونشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون.. ونحمل أمريكا مسئولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

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