راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

نجا راكب أمواج فرنسي من هجوم سمكة قرش في أستراليا بعد لكمها مرتين، مع تعرضه لإصابات طفيفة في الساق، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.وكان ديلان ناكاس (23 عاما) يركب الأمواج على شاطئ "بيلز بيتش" الواقع على مسافة حوالى ساعة ونصف ساعة من ملبورن عندما هاجمه القرش الجمعة، كما أفادت محطة "ناين نيوز".وأظهرت لقطات فيديو سمكة قرش تسبح خلف رجلين وهما يجذفان بقوة في محاولة للهرب من فكي السمكة.وقال ناكاس للمحطة إن سمكة القرش أغلقت فكيها على ساقه لكنه لكمها مرتين واستطاع الفرار.وهرع مات سيدوناري وهو من السكان المحليين لمساعدة ديلان بعدما أدرك أنه يحتاج إلى العون.وأخبر محطة "ناين"، "لقد بدأ الصراخ، اعتقدت في البداية أنه كان يمزح مع أصدقائه"، مضيفا "لكنني لم أكن سأتركه، وأريد أن أعود قريبا وأركب الأمواج".وصوّر الحادث الأسترالي جراهام بلايد من نقطة مراقبة قريبة من هذا المكان المعروف لمحبي رياضة ركوب الأمواج.وتعتبر أستراليا واحدة من أكثر البلدان التي تحدث فيها هجمات لأسماك القرش في العالم لكن الوفيات نادرة.ورغم الحادث الذي تعرض له، قال ناكاس إنه يريد العودة إلى المياه بمجرد التئام جروحه.