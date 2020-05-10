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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخابات بولندا بلا مراكز اقتراع ولا تصويت ولا ناخبين

الأحد 10/مايو/2020 - 07:55 ص
بولندا
بولندا
وكالات
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كان يفترض أن ينتخب البولنديون اليوم الأحد، رئيسا لهم لكن مراكز الاقتراع لن تفتح ولا أحد يمكنه التصويت في هذه الانتخابات التي لم يتم إلغاؤها رسميا ولا تأجيلها وستدخل التاريخ كحالة نادرة لاقتراع مبهم.

ونجم هذا الوضع عن انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك عن عجز المحافظين القوميين الحاكمين والمعارضة عن التفاهم على حل دستوري مقبول من الطرفين ويبقى ما سيحدث لاحقا غير مؤكد.

وكان زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه زعيم حزب "تفاهم" ياروسلاف غوفين الذي يرغب في تأجيل الاقتراع، أكدا أنهما توصلا إلى هذا الحل الأربعاء.

وقالا في بيان "عندما يمر موعد العاشر من مايو وتلاحظ المحكمة العليا كما هو متوقع، عدم صلاحية الانتخابات بسبب عدم إجرائها، ستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن".

وقال الخبير السياسي ستانيسلاف موتشيك عميد جامعة كوليجيوم سيفيتاس "ندخل في أجواء العبث".

وأضاف أن الإعلان "يبدو وكأنه أمر صدر إلى المحكمة".

ونجم الوضع الحالي عن مجموعة من المصالح المتضاربة والقرارات المثيرة للجدل.

ففي مواجهة خطر انتقال عدوى كوفيد-19 بكثافة في مراكز الاقتراع، اقترح الحزب الحاكم التصويت على قانون يفرض الانتخاب بالمراسلة، لكن هذا النص الذي انتقده المدافعون عن الدستور ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ وصل متأخرا جدا بما لا يسمح بتنظيم الاقتراع.

في الوقت نفسه رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تطالب به المعارضة التي لم يتمكن مرشحوها من القيام بحملاتهم، وكذلك يريده ثلاثة من كل أربعة بولنديين حسب استطلاعات الرأي.

بموجب الدستور، لتأجيل الانتخابات الرئاسية يجب إعلان حالة كارثة طبيعية، ورسميا، رأى الحزب الحاكم أن الوضع الصحي لا يتطلب ذلك، وقد ألمح بطرق شبه رسمية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمل في بولندا يمكن أن تطالب بتعويضات هائلة لا تستطيع الدولة دفعها.

لكن المعارضة ترى سببا آخر لذلك هو أن الحزب المحافظ يريد ضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا الذي ينتمي إليه.

وكان من الممكن أن يعاد انتخاب دودا الذي يتصدر استطلاعات الرأي، من الدورة الأولى، لكن فرص فوزه يمكن أن تضعف على مر الوقت مع تكشف الانعكاسات الاقتصادية للوباء وآثارها على الشركات والعائلات، ومع ارتفاع البطالة.

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