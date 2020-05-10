ارتفاع حالات التعافى من كورونا بـ«عزل قها» إلى 152

أعلنت مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، تعافي 11 حالة اليوم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 152 شخصا حتى الآن، بينهم سيدتين مسنتين مصابتين بأمراض مزمنة واثنين من الأطباء.وأشارت الدكتورة سعاد حتاته رئيس الفريق الطبي، إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفع إلى 152 شخصا بعد خروج الـ 11 حالة اليوم.وأوضحت أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.وأضافت أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وأنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، كما أن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.واكملت: أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.