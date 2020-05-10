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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

350 مليون يورو استثمارات جديدة بميناء «بيريوس» اليونانى

الأحد 10/مايو/2020 - 07:03 ص
ميناء بيريوس
ميناء بيريوس
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قررت شركة «كوسكو» المالكة لهيئة ميناء «بيريوس» اليوناني، تسريع استثماراتها في ميناء «بيريوس» بعد أن حققت نتائج إيجابية في أنشطتها التجارية في الربع الأول من العام على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية يونانية، أن الشركة الصينية ستطلق ثلاثة مشاريع بنية تحتية جديدة، وهي قريبة من بناء محطة حاويات رابعة مقابل 200 مليون يورو.. ومن بين المشاريع التي ستبدأ أولًا هي الأعمال على المبنى رقم 1، يليه تمديد المحطة للسيارات بميزانية 20 مليون يورو، وربط تحت الأرض بين محطة السيارات ومنطقة أخرى، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو من الأعمال لزيادة عمق الميناء.

كما تقوم هيئة الميناء بتقييم إمكانية توسيع محطة الرحلات البحرية بمشروع بقيمة 100 مليون يورو بتمويل مشترك من حكومة أتيكا الإقليمية. وبالتالي قد يصل إجمالي الاستثمارات في فترة الوباء إلى 350 مليون يورو.

يذكر أنه على الرغم من انخفاض التجارة الدولية، تمكن ميناء «بيريوس» من زيادة - بشكل هامشي - عدد الحاويات المتداولة سنويًا إلى 1.369 مليون في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.334 في نفس الفترة من عام 2019.

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