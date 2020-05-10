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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 10 مايو 2020

الأحد 10/مايو/2020 - 07:00 ص
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج العقرب، اليوم الأحد 10 مايو 2020، على النحو التالي:

مهنيًا: يوفر لك هذا المهني ظرفًا مناسبًا للقيام بعملية تجني منها أرباحًا كثيرة، وتكون حافزًا لعمليات أخرى.

عاطفيًا: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءًا ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.

صحيًا: قد تضطر إلى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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