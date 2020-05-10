حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 مايو 2020
الأحد 10/مايو/2020 - 07:27 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 10 مايو 2020 على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: قد تصطدم بخبر يخصّ زميلًا، كأن يكون مرتبطًا أو كأن يقرّر الرحيل من دون سبب.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية.
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.
الثور
مهنيًا: مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.
عاطفيًا: يظهر لك أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرك كثيرًا ويسبب لك متاعب.
الجوزاء
مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ.
عاطفيًا: ابتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بناء واضح الخطوط.
صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلّمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق.
السرطان
مهنيًا: محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل.
عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتًا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة.
صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.
الأسد
مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك.
عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي.
صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه.
العذراء
مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته مليًا مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.
عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا.
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.
الميزان
مهنيًا: تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث قريبا ستنفتح أمامك صفحات مشرقة بالجملة تغير مجرى حياتك.
عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، كُن حذرًا حتى لا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية.
صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم.
العقرب
مهنيًا: يوفر لك هذا المهني ظرفًا مناسبًا للقيام بعملية تجني منها أرباحًا كثيرة، وتكون حافزًا لعمليات أخرى.
عاطفيًا: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.
صحيًا: قد تضطر إلى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك.
القوس
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.
الجدي
مهنيًا: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل أمور كثيرة في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرًا.
صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.
الدلو
مهنيًا: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك وتوقعك في مشاكل كثيرة.
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.
الحوت
مهنيًا: تفتح اليوم صفحة جديدة من العلاقات، ويبشّرك بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار.
صحيًا: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.
الحمل
مهنيًا: قد تصطدم بخبر يخصّ زميلًا، كأن يكون مرتبطًا أو كأن يقرّر الرحيل من دون سبب.
عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية.
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.
الثور
مهنيًا: مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.
عاطفيًا: يظهر لك أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرك كثيرًا ويسبب لك متاعب.
الجوزاء
مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ.
عاطفيًا: ابتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بناء واضح الخطوط.
صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلّمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق.
السرطان
مهنيًا: محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل.
عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتًا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة.
صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.
الأسد
مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك.
عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي.
صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه.
العذراء
مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته مليًا مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.
عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا.
صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.
الميزان
مهنيًا: تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث قريبا ستنفتح أمامك صفحات مشرقة بالجملة تغير مجرى حياتك.
عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، كُن حذرًا حتى لا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية.
صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم.
العقرب
مهنيًا: يوفر لك هذا المهني ظرفًا مناسبًا للقيام بعملية تجني منها أرباحًا كثيرة، وتكون حافزًا لعمليات أخرى.
عاطفيًا: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.
صحيًا: قد تضطر إلى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك.
القوس
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.
الجدي
مهنيًا: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.
عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل أمور كثيرة في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرًا.
صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.
الدلو
مهنيًا: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك وتوقعك في مشاكل كثيرة.
عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.
صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.
الحوت
مهنيًا: تفتح اليوم صفحة جديدة من العلاقات، ويبشّرك بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار.
صحيًا: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.