الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا وغائم جزئيًا مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، فيما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، وباردا ليلا.وعلى شمال وجنوب الصعيد: مشمس مائل للحرارة، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على الشمال، مائل للبرودة على الجنوب.ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 29 17الإسكندرية 23 17طنطا 28 17شبين الكوم 28 16دمنهور 25 17بلطيم 24 16مطروح 23 16السلوم 26 14سيوة 27 13بورسعيد 23 18دمياط 24 18الزقازيق 28 17الإسماعيلية 29 16السويس 28 17العريش 24 16رفح 25 15رأس سدر 30 19نخل 28 13نويبع 28 20طابا 27 18كاترين 24 12الطور 29 19شرم الشيخ 33 22الغردقة 34 20مرسى علم 32 21الفيوم 30 17بني سويف 30 17المنيا 31 16أسيوط 31 17سوهاج 32 18قنا 33 19الأقصر 33 19أسوان 34 20أبو سمبل 34 20الوادي الجديد 33 16شلاتين 32 21أبو رماد 30 21حلايب 29 23رأس حدربة 29 22