ألمانيا تسجل 667 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.كما ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.