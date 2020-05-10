المكسيك.. 1938 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 193 حالة وفاة جديدة.وبهذه الأرقام يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353، ولكن من شبه المؤكد أن العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.