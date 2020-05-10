1568 حالة وفاة جديدة فى أمريكا جراء كورونا

سجّلت الولايات المتّحدة 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ( كوفيد -19 ) خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفًا و746، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور ( شرق ) مقرًّا، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.