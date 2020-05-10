1568 حالة وفاة جديدة فى أمريكا جراء كورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 07:28 ص
وكالاتطباعة
سجّلت الولايات المتّحدة 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ( كوفيد -19 ) خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفًا و746، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور ( شرق ) مقرًّا، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور ( شرق ) مقرًّا، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.