تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل «النهاية»

بدأت أحداث الحلقه الـ 15 من مسلسل "النهاية"، بوصول زين إلى صديقه باسم، ليجده متوفيًا، قبل أن يعطي له أي تفاصيل حول حقيقة الواحة، التي يعمل على اكنشافها، بعد العديد من الشكوك التي لاحقته منذ الاتيان به للواحة.تستكمل الأحداث، بزيادة الشكوك الخاصة بأفكار زين، وخاصة من المستفيد بقتل صديقه، والذي هو في الأساس نجل رئيس التكتل، ومن الصعب الوصول إليه وقتله، فيما يعمل الريبوت على تجميع بعض المعدات التي تساعده على الدفاع عن نفسه وتدمير كل من يحاول الوقوف أمام نيته لعمل حياة أفضل.ويأمر المحروق رجاله، بمراقبه كل تحركات الريبوت، لمعرفة أهدافه ونوياه، فيما تراقب رضوى الريبوت وتجده في منزل صباح الذي صنعته في الحقيقة، والذي يؤكد لها بأنه يعلم كل شئ عن تحركاتها ويؤكد لها بأن القادم سيكون أفضل بعدما يحقق هدفه.تدخل رضوى لمنزل صباح وتجد الريبوت الذي تعتقد أنه زوجها، وتتحدث معه عن خيانته لها وأسباب فعله لها وتركها هي وابنها يحيى، ليقوم بالرد عليها بأنه يستغرب من تصرفاتها، ويعبر لها بأنه لن يتواجد في حياتها وأنه لديه حياة جديدة ستكون صباح فيها فقط، والتي تطردها خارج منزلها بعد ضرب الريبوت لها.وتتواصل الأحداث، بجعل صباح الريبوت يقوم بتطليقها، لندخل بعدها في حالة انهيار شديدة، وبعدها تذهب إلى منزلها لتقرر الانتقام.ويقوم مؤنس برفع حالة الاستنفار الأمني للقبض على عزيز والريبوت بعد واقعة دخول مصنع تابع لـ"إينرجي كو" والأمن، ليعلم بعد ذلك بوجود مركبة فضائية بداخل التكتل، ومع البحث يعلم بأنها جاءت من الواحة وعلى متنها فارس الصديق المقرب لزين، والذي هرب من قوات الأمن بالواحة بعد العديد من المنورات.ويستجوب مؤنس.. فارس ليتحدث معه حول كل تفاصيل هروبه والمكان الذي كان يتواجد فيه، ليوكد له مؤنس بأنه سوف يخرجه من الحبس لرؤية والده وابنه.ويأمر بعد ذلك مؤنس رجاله في الأمن باستمرار حبس فارس، لمعرفه كل تفاصيل الواحة بشكل كامل، وعلى نفس المنوال يهرب عزيز من رجال الأمن، ويقوم بالتدريب على الضرب بالسلاح.وتنتهي الأحداث بمعرفة وجود جثة باسم، ومعرفه أسباب وحقيقة قتله.