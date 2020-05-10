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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يشبه السلطات الإيرانية بالنازيين

الأحد 10/مايو/2020 - 07:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بالنازيين، ووصف ايران بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم.

وقال بومبيو في بيان له: "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية، واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي من جديد للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".

واعتبر بومبيو أن الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين.

وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.

وجاء هذا البيان في الذكرى الثانية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015.

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