عمرو أديب للمعترضين على الحجر فى المدن الجامعية: «اللى متضايق ميجيش»

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للعائدين من الخارج الذين انتقدوا مستوى الحجر الصحي في المدن الجامعية، قائلا: "إحنا مكناش عاملين حسابكم، لو كنا عارفين أنكوا هتبقوا متضايقين كنا قلنالكم استنوا سنة أما ندهنها لكم ونركب نجف كريستال، لولا الملامة كنت قلت لكم الطيارة اللي جبتكم ترجعكم".كما وجه رسالة خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للعالقين المنتظرين العودة، قائلا: "هو ده الموجود اللي مش عاجبه ميجيش، واللي معاه فلوس ينزل في فندق، اللي معهوش هو ده المتاح، إحنا قلنا لحمنا ولازم نرجعهم، لكن ليه فيديوهات بتروج للجزيرة وتقول إيه المكان المقرف ده، جايبينا هنا إزاي؟ أديك شفت العينة خلاص متجيش، أو فك كيسك وأدفع، أنت مش جاي رحلة، ودي رسالة واضحة أديكوا عرفتوا العينة، اللي متضايق ميجيش".وأكد "أديب" أن مصر لم تتخل عن أبنائها العالقين في الخارج، وبالرغم من انتقادات من العائدين على مستوى أماكن العزل بمقرات الحجر الصحي كالمدن الجامعية ونزل الشباب، مصر رجعت أولادها.وأردف: "دول 14 يومًا ولازم نشيل بعض فيهم، دي إمكانيات البلد في وسط الأزمة، أنتم مش راجعين على سويسرا، في أمريكا الناس كانت موجودة في الحجر الصحي التابع لمعسكرات الجيش، وإحنا معملناش الكورونا ومكنش حد مخطط للوباء ده، ومصر لم تتخلى عن أبنائها وقامت بإجلاء العالقين المصريين، الناس اللي مش عاجبها المدن الجامعية تدفع وتروح فندق 5 نجوم".