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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أديب»: الاعتماد على وعى الناس لمواجهة كورونا «فاشل»

الأحد 10/مايو/2020 - 02:53 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإسكندرانية "زعلوا" منه، بسبب انفعاله في حلقة أمس وانتقاده لتجمع عدد كبير من أهالى الإسكندرية لإقامة إفطار جماعى.

وأضاف "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"أنا خايف عليكم، هو أنا كنت قاعد على الكورنيش؟ أنا خايف على أهلكم، أما بتحبوا تلتزموا بتلتزموا، مش صح في وقت الوباء، ضرب الأمور بعرض الحائط ليس سهلة، أنت لا تتتحدى قانون ولا دولة، وإنما تتحدى وباء إحنا مش أده".

وعلق "أديب" على تجمع عدد كبير من أهالى الإسكندرية لإقامة إفطار جماعى، وقال: "هل ده منظر يرضى ربنا، دول لوحدهم ممكن يكونوا السبب فى زيادة أعداد إصابات النهاردة، ومينفعش المنظر ده حقيقى، ومينفعش برضه بعد ما طلعت أعداد الإصابات الكبيرة اللى قربت من 500 إصابة، نرجع نقول مش ممكن والأرقام كبيرة، أنا بقولكوا التعويل على وعي الناس والاعتماد عليه فاشل، وده في كل دول العالم".شاهد

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