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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم العالى» تبحث احتمالية دخول كورونا مصر قبل إعلان الصين

الأحد 10/مايو/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تجري أنواعا مختلفة من الأبحاث، منها دراسة بأثر رجعي على مرضى التنفسي الحاد، من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، لمعرفة هل فيروس كورونا كان موجودًا في مصر قبل إعلان ظهوره في الصين في يناير.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "هناك عينات من حالات مشابهة تعاني من مرض جهاز تنفسي حاد وكنا حفظناها في درجة حرارة 80، الآن مع وجود أدوات تشخيصية نرجع نشوف الحالات ونستقرأ الماضي، هل بدأ بعد الصين أم كان موجود من قبلها".

وأردف: "نوع آخر من الأبحاث أبحاث التسلسل الجيني، لعينات من المرضى المصريين، أي فيروس يحدث له تحور، هل حدث تحور على مستوى ترتيب البروتينات العالقة على الفيروس".

وأوضح أن البحث الثالث عن العلاجات الموجودة، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن العلاج المستخدم في أمريكا له نفس التأثير أو ما شابه ذلك.

وأضاف أن البحث الرابع عن العلاج باستخدام بلازما المرضى المتعافين، وبحث آخر عن تطعيم السل له تأثير أم لا، مردفا: "نبحث الحالات التي أصيبت وتعافت وعلاقتها بتطعيم الدرن".

وأكد أن اليابان تقول إن مصر أول دولة تشاركها في أبحاث الأفيجان، من أوائل الدول التي حصلت على الدواء، يتم استخدامه في قطاعات مختلفة.شاهد

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