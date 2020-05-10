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هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

عالم

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

الأحد 10/مايو/2020 - 03:37 ص
جريدة الدستور
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، بحثت هجوما سيبرانيا "خطيرا" على البنية التحتية، تعرضت له منذ أسبوعين.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبينها "يديعوت أحرونوت" والقناة 13 الإسرائيلية، أن اجتماع المجلس الأمني عقد بشكل سري يوم الخميس الماضي، وطلب من الوزراء المشاركين التوقيع على استمارات سرية.

ويقول مسئولون إسرائيليون إن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، واقتصر الخلل على المنشآت المائية في بعض المجالس المحلية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب اعتبرت أن هذا الهجوم تصعيدا كبيرا من قبل الإيرانيين وعبورا للخط الأحمر، لأن الهجوم استهدف مرافق مدنية.

وقال مسئول إسرائيلي كبير لقناة 13: "لم نتوقع مثل هذا الهجوم من قبل الإيرانيين.. هذا هجوم لا ينبغي أن يحدث".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسئولون أمنيون إسرائيليون إن إيران تخفض قواتها في سوريا وتخلي قواعدها، للمرة الأولى منذ دخولها إلى هناك.

وأشاروا إلى أن تل أبيب تعتزم تكثيف الضغط على طهران حتى تغادر سوريا بشكل كامل، معتبرين أن "دمشق تدفع ثمنا متزايدا بسبب الوجود الإيراني على أراضيها، في حرب لا تخصها.. لقد تحولت إيران من رصيد إلى عبء على سوريا".

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