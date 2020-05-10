تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل «الفتوة»

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الفتوة"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة "الحياة" أحداثا كبيرة، حيث بدأت الحلقة بمشهد طلاق حسيبه الفنانة عايدة رياض من الفتوة المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل وذلك بسبب ما فعلته منذ زمن مع والدة ليل الفنانة مي عمر بينما انتقل المشهد إلى الحارة، حيث كان يجتمع حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال مع ليل وتواجد فجأة شقيقها عزمي أبو شديد الفنان أحمد صلاح حسني حيث اختبأت خلف حسن الجبالي وقام بأبعاد عزمي أبو شديد عنها حيث إنه لم يتعرف عليها في الليل.ومسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال يشارك في بطولته كل من، مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وليلي احمد زاهر وعبدالرحمن القليوبي واحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض ومها نصار ومحمود حافظ ومحمود عمرو ياسين وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.ومسلسل الفتوة يعد البطولة الرابعة للفنان ياسر جلال بعد مسلسل ظل الرئيس ورحيم ولمس أكتاف وهي الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا ليصبح ياسر جلال في سنوات قليلة أحد النجوم الكبار والمتنافسين في ماراثون شهر رمضان المبارك.ويعد مسلسل "الفتوة" أحد الأعمال العام التي تشارك في رمضان ضمن خطة أعمال مختلفة لمسلسلات الموسم من بينها مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ومسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام ومسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز ومسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا وعدد كبير من الأعمال الفنية.وقد برز اسم الفنانة مي عمر مؤخرًا بمشاركتها في العديد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل "الأسطورة" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان ومسلسل "ولد الغلابة" الذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا وعدد كبير من الأعمال الفنية.