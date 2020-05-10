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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 04:18 ص
جريدة الدستور
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كشف بنك مصر حقيقة إصابة جميع موظفي بنك القاهرة بفيروس كورونا المستجد في فرع طلعت حرب.

وقال بنك القاهرة إنه في إطار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إصابة العاملين ببنك القاهرة بفيروس كورونا، أصدر طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بيانًا وفقاً لآخر المستجدات المتعلقة بمواجهة انتشار الفيروس كورونا وفى إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها والمعتمدة من وزارة الصحة.

وكشف البنك أنه تقرر غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب، في اليوم التالى لاكتشاف حالتين إيجابيتين من موظفى الفرع يوم الأربعاء الماضى، وإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم، مع القيام بكافة عمليات التعقيم الكامل لمقر الفرع على مدار 3 أيام متتابعة.

وأكد طارق فايد، حرص البنك على تقديم خدماته للعملاء المترددين على الفرع عبر توجيههم لأقرب فرع للبنك بشارع طلعت حرب، كما شدد «فايد» على اهتمام البنك وحرصه الدائم على صحة وسلامة العاملين.

وحسب البيان اتجه البنك إلى تطبيق كافة الإجراءات اللازمة التي تراعى أقصى معايير الحماية للعاملين والعملاء من خلال الحرص على استخدام الكمامات الوقائية وأدوات التعقيم للعاملين بالفروع والمركز الرئيسي، إلى جانب توفير القفازات الطبية على ماكينات الصراف الآلى في كافة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى الحرص على تنظيم الإجتماعات الداخلية والخارجية عبر الـ «conference calls»، لتحقيق التباعد في المسافات وتأجيل التدريب الداخلي في مراكز التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد«E-Learning».

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن إجراءات البنك امتدت لتشمل إطلاق حملات توعية مكثفة بين العاملين لمواجهة الأزمة الراهنة عبر نشر لافتات بجميع فروع البنك والمركز الرئيسي وإرسال رسائل إلكترونية للعاملين بصفة دورية على البريد الإلكترونى لتوعيتهم بسبل الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس والقواعد العامة لمكافحة انتقال العدوي والحرص على ترك مسافات كافية بين العاملين وتجنب الزحام.

كما يواصل بنك القاهرة القيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن التدابير الاحترازية تأتى في مقدمة أولويات البنك بما يتوافق مع توجهات الدولة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى.

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