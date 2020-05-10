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انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

مصر

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 02:19 ص
جريدة الدستور
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دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب في إحدى السيارات المحملة بالوقود بالقرب من إحدى محطات البنزين بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وكادت السيارة أن تتسبب في خسائر فادحة، بعد أن اشتعلت فجأة، إلا أن قائدها تمكن من السير بها بعيدًا عن محطة الوقود.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناقلة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، حيث اشتعلت السيارة فجأة وتمكن قائدها من السير بها بعيدًا عن محطة الوقود.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وجارٍ السيطرة على النيران وإخمادها.

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