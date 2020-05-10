خالد أبو بكر لرئيس الوزراء: تريليونات الأوقاف والزراعة مهدرة

وجه خالد أبو بكر، في فقرته الخاصة «تلغراف رمضان» رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وقال خالد أبو بكر، في رسالته، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «تقريبًا نصف أملاك مصر في هيئتي الأوقاف والتنمية الزراعية.. متى يتم استغلالهما بطريقة استثمارية تحقق أعلى عائد».وواصل قائلًا: «إننى متأكد من عدم رضائك عن عدم استغلال تريليونات من الجنيهات المهدرة والمواطن في أمس الحاجة إليها».وعلق أبو بكر، على الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، قائلًا إنها رسالة لكل مسئول سواء محافظ أو رئيس حى.وقال خالد أبو بكر، إن المصريين يحبون أن يروا الرئيس السيسى بهذا الصورة، وتفاعله مع المواطنين.وواصل: «دا رئيس الدولة في الشارع قبل الفطار، يقف مع سيدة بسيطة بدون أي واسطة ويقول لها عاوزة حاجة؟.. لو فيه حاجة هياخدها الرئيس ستكون دعوات هذه السيدة».وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية، ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور والارتقاء بمستواها المعماري والخدمي.كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.