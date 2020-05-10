اليوم.. الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يحتفلان بـ«يوم المحبة الأخوية»

تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم الأحد الموافق 10 مايو الجارى، بـ«يوم المحبة الأخوية» بين الكنيستين.ويعد يوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوى بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بدأ عام 2013 كاستجابة للدعوة التى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثانى؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ فى أول زيارة خارجية له عقب رسامته بطريركا؛ للفاتيكان واستقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان له عام 2013 ان يكون 10 من مايو يوم المحبة والصداقة بين الكنيستين.يأتي ذلك نظرًا لأن هذا التاريخ أيضًا شهد عام 1973 زيارة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث للفاتيكان ولقائه مع البابا بولس السادس والتى كانت اول لقاء بين بابا الإسكندرية وبابا الفاتيكان.