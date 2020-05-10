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ثروت الخرباوى: الإخوان فى مصر منقسمون الآن لـ3 تنظيمات

الأحد 10/مايو/2020 - 01:44 ص
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
أحلام عبدالرحمن
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قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن الإخوان منقسمون في مصر الآن إلى 3 تنظيمات، أولهم مع محمد كمال، والثاني مع محمود عزت، وتنظيم ثالث عزل نفسه عن هذا وذاك.

وأضاف «الخرباوي»، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن شباب الإخوان ضحية صراعات قياداتهم على زعامة الجماعة.

وذكر المفكر السياسي، أن طريقة الإخوان شراء الناس بما يحبونه «الدين أو المال أو المناصب»، موضحًا أن الإخوان عقدوا صفقات كثيرة مع نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني.

تحدث «الخرباوي»، عن كيفية استغلال الجماعات الإرهابية الدين لتحقيق أهدافها السياسية، موضحًا أن المتطرفون استخدموا آيات كثيرة في غير موضعها، بهدف خدمة مصالحهم.

وأضاف أن الإخوان يفشلون ودائمًا من فشل إلى فشل، وهناك 3 شباب من الإخوان انتحروا بسبب الأمراض النفسية التي أصابتهم لأنهم أدركوا أنهم كانوا يعيشون في واقع افتراضي، وأصيبوا بالصدمة من الواقع الحقيقي.

وتابع: «خيرت الشاطر واللي معاه بيضربوا بعض في السجن، وحسن مالك اتخانق مع خيرت الشاطر والبلتاجي، حيث طلب منهم بديع كتابة دراسة عن أسباب ما حدث، وفوجئ بكتابات تلقى عليهم بالمسئولية والتواطيء، وهناك حالة غضب من الشباب في السجون وفي تركيا».

وقال: «وإثناء المناقشة ألقيت المسئولية على خيرت الشاطر وأنه سلم عقله لمحمود عزت، وكانت النتيجة أن عزت هرب، واحتد النزاع وضربوا بعض في السجن، وبعض المسجونين من الإخوان قدموا طلبًا لفصل بعضهم عن البعض»، مستطردًا:«الإخوان لم ينتهوا، وهناك رصيد فكري متمثل في الخطاب الديني التقليدي، ولكن التنظيم في أضعف حالاته».

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