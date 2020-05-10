رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

عالم

الحكومة العراقية الجديدة تمد يدها إلى المحتجين

الأحد 10/مايو/2020 - 01:35 ص
الحكومة العراقية
الحكومة العراقية الجديدة
وكالات
طباعة
تعهّدت الحكومة العراقيّة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في أكتوبر، واعدةً أيضًا بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلًا.

وبعد الاجتماع الأوّل للحكومة الجديدة، توجّه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء السبت إلى العراقيّين بكلمة متلفزة.

وكان الكاظمي رئيسًا لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعيّة في عراق ما بعد صدّام حسين.

وتأتي الكلمة التي وجّهها الكاظمي إلى الشعب، في وقت تشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إعادة إطلاق التظاهرات الأحد.

ووعد الكاظمي الذي صادق البرلمان على حكومته مساء الأربعاء، بـ«تقصّي الحقائق في كلّ الأحداث».

كما تعهّد الكاظمي بـ«محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين»، وذلك في وقت لم تنفكّ الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تؤكّد منذ أكتوبر أنّه تعذّر عليها إيجاد «مطلقي النار» على المتظاهرين الذين كانوا يُطالبون بتجديد كامل الطبقة السياسيّة.

في الأوّل من أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحوّلت لاحقًا إلى أكبر تظاهرات اجتماعيّة في تاريخ العراق وأكثرها دمويّة، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي «بطل» استعادة الموصل من أيدي الجهاديّين والذي استُبعد لاحقًا من منصبه من قِبل عبد المهدي.

غير أنّ الكاظمي قرّر مساء السبت إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وعيّنه رئيسًا له، ولطالما كان يُنظر إلى الساعدي على أنّه رجل واشنطن في بغداد، قبل أن يكوّن لاحقًا علاقات وثيقة مع إيران أيضًا.

من جهة ثانية، دعا الكاظمي البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

4295 إجمالى حالات الشفاء من كورونا بالإمارات

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

«كورونا» يضرب البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي ونائبه يخضعان للفحص يوميًا

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب

«كلمة» يُصدر الطبعة الثانية من «الموت الأسود»