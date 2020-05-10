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نائب محافظ المنوفية: عزل «شنشور» تم بمشورة مديرية الصحة

الأحد 10/مايو/2020 - 01:26 ص
نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية
رباب الأهواني
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قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن المحافظة قررت عزل قرية شنشور بعد تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى استمرار العزل لمدة أسبوع واحد فقط، حيث إن النتائج كانت فعالة عند تطبيقها داخل قرى أخرى.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء Dmc"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن قرية شنشور تحتوي على عدد كبير من العمالة تتحرك داخل وخارج المحافظة، لذلك جرى إعطاء كل العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص بالقرية إجازات؛ لتقليل حركة التنقل من وإلى القرية كإجراء احترازي لمنع انتشار الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المحافظة اتخذت القرار بالعزل بناء على المعطيات الموجودة وبمشورة مدير مديرية الصحة، مبينًا أن أعداد الإصابات بالقرية ليست أعدادا ضخمة، وأن العزل المؤقت هدفه السيطرة على الوضع الوبائي، فضلًا عن تحقيق عدم الاختلاط بين الأهالي في القرية.

كما أكد أن المحافظة توفر المواد الغذائية من السلع الاستراتيجية واللحوم للمواطنين المعزولين، وتقدم الدعم للعمالة غير المنتظمة.

وفرضت القوات الأمنية بمحافظة المنوفية، أمس السبت، حظرا للتجول على قرية شنشور بمركز أشمون في محافظة المنوفية، عقب وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين من سكانها بفيروس كورونا المستجد.

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