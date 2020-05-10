المدارس تتسلم أبحاث الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى.. اليوم

تواصل مدارس التعليم الأساسي، اليوم الأحد، تلقي المشروعات البحثية الورقية، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم بدلًا من امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب وباء كورونا.وتتسلم الإدارات المدرسية الأبحاث الورقية، اليوم، من طلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، وطلاب الصف الأول الثانوي من أبنائنا بالخارج، وطلاب المنازل والحالات الخاصة من "طلاب الدمج والتربية الخاصة"، طبقا للجدول المقرر من وزارة التعليم.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذين يريدون التسليم ورقيًا.وتضمن الجدول التالي:السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي.الأحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانوي.الإثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي.الثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي.الأربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا.السبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.