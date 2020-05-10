"ليه تكفيريين مش إرهابيين"؟ا لخرباوى يكشف سر مقولة "المنسى" في "الاختيار"

رد ثروت الخرباوي المفكر السياسي، على سؤال خالد أبو بكر، حول سبب مقولة المنسى بمسلسل "الاختيار"، "متقولش على المعتدين على رجال الجيش إرهابيين.. قول عليهم تكفيريين".وقال خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن: "هؤلاء يتعاملون معنا على أننا غير مسلمين وأننا في نظرهم كفار، ويقولون أن الرسول قاتل أعمامه بسبب كفرهم، ولكن الحقيقة أن الرسول لم يقاتل أعمامه أبدًا بل أن الكفار ذهبوا لقتال المسلمين"، مضيفًا أن الله تعالى خاطب المؤمنين، في كتابه الكريم، "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".وتابع: "هذه الآيات تم إخراجها عن سياقها، وبالتالي الاستخدام هنا من قبل هؤلاء تكفيرى، ومنسى في مسلسل الاختيار كان عنده حق في وصفهم بالتكفيرين لأنه يقاتلوننا لأنهم يكفرونا".