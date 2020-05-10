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فن

الحلقة 16 من «كريزى تاكسى».. كروان إمبابة يجبر زبائنه على سماعه

الأحد 10/مايو/2020 - 01:19 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
دعاء عبد المقصود
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جسد الفنان إبراهيم السمان، خلال الحلقة 16 من الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» المعروض على قناة الحياة، شخصية كروان إمبابة إسلام دبابة، وهو أحد المطربين الشعبيين من الطراز الأول الذي يعمل في الصباح كسائق تاكسي، كان هذا تعريفه لكل الركاب الذين يركبون معه التاكسي إلى أن يأتي له تليفون من أحد الأشخاص يخبره أنه قام بتخريب الفرح الذي غنى فيه بالأمس وأن صوته سيئ جدًا.

يبدأ إسلام دبابة إثبات حلاوة صوته للراكب من خلال ميكروفون معه داخل التاكسي، ويبدأ في غناء مجموعة من الأغاني الشعبية مما يثر صداع للركاب لوحاشة صوته ويثير مضايقتهم، حتى يتطور الموضوع ويطلب منهم أن يعملوا ككورال خلفه فيبدأ الركاب أن يوصلوا لقمة الخنقة، فيبدأ في التطاول على «إبراهيم» حتى يكشف لهم عن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين، وإنتاج شركة يالوتيب، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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