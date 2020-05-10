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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش آليات التعاون مع النواب لمواجهة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 01:17 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع والمواطن السكندري في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومناقشة آلية التعاون بين الجانبين، للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين المتأثرين بالأزمة الحالية.

واتفق محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب، على وضع خارطة طريق للتعامل مع جائحة كورونا، لاسيما مع اتجاه الحكومة لعملية الفتح التدريجي للمنشآت المغلقة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة خاصة أنهم نبض الشارع، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية، حينما تم التعاون لحل المشكلات التي تسببتها الأزمة خاصة على المواطن البسيط والأماكن النائية.

وأوضح "الشريف" أن الإسكندرية كانت أولى المحافظات التي وضعت إجراءات سباقة منذ بداية وقوع الأزمة لمواجهة المشكلات الطارئة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أهمها "ادعم عمال اليومية، ودعمك حياة، وتطهير وتعقيم القرى"، فضلا عن توزيع التبرعات المادية والعينية والمواد الغذائية التي تتراوح بين ألفين إلى٣ آلاف كرتونة يوميا خاصة خلال شهر رمضان الكريم على كافة الأسر المتضررة من الأزمة الحالية.

واستمع اللواء محمد الشريف لعدد من المقترحات من نواب البرلمان المتعلقة بعدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنين، من أهمها إطلاق حملات توعية كبرى بجميع أنحاء المحافظة خاصة في الأماكن النائية للوقاية من انتشار الفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وإجراءات تعقيم وتطهير وعزل المباني والمنشأت التي تظهر بها حالات إيجابية، وتطبيق التسعيرة الجبرية للكمامات والمطهرات، وكذا توفير كميات منها وتحديد أماكن لبيعها، والأسواق العشوائية، وتنظيم العمل للحد من التكدس أمام لجان الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

كما ناقش الاجتماع طرق توفير السلع الغذائية وتنظيم العمل ببعض المخابز، وتوصيل المعونات المادية للعمالة غير المسجلة بالقوى العاملة، فضلا عن مشكلات تأخر أعمال الرصف ببعض المناطق، وإعادة الشيء لأصله بعد إتمام أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، وغيرها من المشكلات.

وأكد المحافظ على تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بما يصب في صالح المواطن السكندري، مطالبا النواب بالمشاركة فى وضع تصور لحلول نهائية لمشكلة الأسواق اليومية التى تمثل تحديا كبيرا فى ظل أزمة كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر، نائبي المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة التموين، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء مجلس النواب عن الدوائر المختلفة.

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